Gela FC, aumentano le speranze di ripescaggio: preso il forte centrale Rechichi

Gela. Sono giorni di trepida attesa per il Gela FC, che spera in buone notizie da Palermo. La pec non è ancora arrivata ma le speranza che il termine Eccellenza diventi ufficiale aumentano sempre di più.

I posti liberi in organico da colmare sarebbero tre e non due dopo la rinuncia anche del Biancavilla, che non ha dato seguito all’iscrizione online.

Gialloneri a sfogliare la margherita ed ad incrociare le dita in attesa della fumata bianca dalla Lnd Sicilia.

Intanto però il neo direttore sportivo Massimo Parisi continua a calare i suoi assi. Dopo aver fatto mettere nero su bianco a due calciatori argentini, due croati ed all’attaccante ivoriano Imbraim Bamba, ecco un altro colpo di valore. E questa volta gelese doc.

Arriva in difesa il forte centrale Angelo Rechichi. Il calciatore gelese, classe 2002, arriva nella rosa dell’aquila giallonera dopo aver calcato palcoscenici importanti con la maglia della Reggina (tre anni con la formazione Primavera nella quale è stato anche capitano), Lamezia Terme e Gravina in serie D. Proprio in Puglia il giovane talento si è messo in mostra siglando al suo esordio da difensore un gol con i gialloblù. Un innesto dunque importante per la squadra allenata da mister Francesco Evola che rinforza ulteriormente il reparto arretrato.

La rosa sembra al completo ma non è da escludere che il ds Parisi possa piazzare altri colpi di mercato. Il tecnico Evola ha iniziato a lavorare con i suoi da una settimana sul prato artificiale del Mattei.