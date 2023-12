Sorbino veste l’uomo italiano, aperto lo store in via Venezia 472

Gela. Uno store che forse mancava nel panorama della moda made in Italy nella nostra città. Il brand Sorbino apre uno store in via Venezia al civico 472, nel cuore del centro commerciale naturale di Gela. Nato da una bottega di jeans campana, l’azienda di famiglia di Giovanni Sorbino oggi conta più di 130 punti vendita ed un e-commerce nato e consolidato durante la pandemia.

Sorbino veste l’uomo italiano, il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, la capacità di evolversi e crescere grazie a radici forti e profonde, da tutelare e valorizzare.

Il marchio è pronto adesso a conquistare i mercati internazionali, senza dimenticare la sua storia e la tradizione.

La chiave del successo è sempre stata la capacità di differenziare il prodotto, puntando sulla ricerca costante lato design. “La tradizione ci insegna, l’innovazione ci guida”, è il mantra dell’azienda campana.

Sorbino Uomo spa è il risultato di cinquant’anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento, di professionalità acquisita in anni di collaborazioni con partner esperti del Made in Italy. La moda è una passione di famiglia, passione ereditata dal capostipite Giovanni Sorbino. I manager devono essere visionari e solo Sorbino, grande commerciante, poteva già immaginare che la sua piccola bottega poteva trasformarsi in un grande business.

Stamani l’inaugurazione del punto vendita di via Venezia, scelta strategica considerato che è diventato oramai da anni il cuore pulsante del settore abbigliamento cittadino, spostato dal centro storico.

VISION

L’azienda ha una sua vision precisa. Grazie alla sua cultura manageriale, il gruppo ha raggiunto importanti obiettivi diventando un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento maschile, un brand riconosciuto sia sul territorio nazionale che all’estero.

MISSION

Trasmettere lo stile italiano è la brand-identity secondo un canone di imprescindibile modernità nei mercati globali. Oggi Sorbino può contare su 400 collaboratori.