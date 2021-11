Giornata contro la violenza sulle donne: scarpe rosse, video e installazioni alla Romagnoli

Gela. L’Istituto comprensivo “Ettore Romagnoli” di Gela si tinge di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta dal Miur. La scuola diretta dal Dirigente Gianfranco Mancuso ha accolto l’invito del Miur a promuovere un programma denso di attività per coinvolgere e far riflettere gli studenti sulla giornata del 25 novembre.

“Oggi – dice il DS Mancuso – è l’occasione per promuovere una maggiore sensibilizzazione della società moderna alle attività di contrasto di femminicidi, violenza di genere e domestica. È una delle priorità della nostra scuola, convinti che la crescita formativa dell’alunno abbia una eccezionale ricaduta nella vita quotidiana. È fondamentale prendere coscienza del saper vivere all’insegna di valori alti e unici perché una scuola che coniuga i saperiè in grado di formare donne e uomini consapevoli e responsabili”.