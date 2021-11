Grave incidente stradale sulla Gela-Catania, centauro trasferito in elisoccorso

Gela. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla Gela-Catania, nei pressi della sede Enimed di Ponte Olivo. Per cause che sono in corso di accertamento un uomo in sella ad una moto è finito sull’asfalto, ferendosi gravemente. Sul posto, oltre l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine, è stato necessario far accorrere l’elisoccorso, che ha trasportato il centauro presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.