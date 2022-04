Greco-maggioranza, immobili abusivi e non solo: tavolo per una verifica con gli alleati

Gela. Potrebbe essere il tavolo atteso da più alleati, per fare il punto della situazione, anche politica, dopo altre settimane di forti tribolazioni interne. Il sindaco Lucio Greco e i consiglieri di maggioranza si vedranno venerdì. Una comunicazione è stata inoltrata ai consiglieri, che avranno modo di mettersi allo stesso tavolo, con il sindaco. Potrebbero essere diversi i temi da valutare, compreso il delicato regolamento sulla gestione degli immobili abusivi, che è andato incontro ad un primo stop, in aula, in attesa della prossima convocazione. Dubbi, sul regolamento, ce ne sono anche in maggioranza, come ha dimostrato la seduta di consiglio comunale, conclusasi anticipatamente, con la presenza di tre soli esponenti pro-Greco. Il sindaco si è detto disponibile anche a rivedere l’atto, ma sempre con l’obiettivo di dare risposte alla città. Diversi alleati, a partire dai civici, poco gradiscono le frequenti assenze di partiti della coalizione. Con atti importanti, anche nel percorso amministrativo, nessuno vuole rischiare di cadere e da più parti si invoca una presenza costante in aula consiliare, dove i numeri sono risicati. Sono stati tirati in ballo i forzisti, che però si ritengono obiettivo di attacchi immotivati dal fronte “amico”. Più presenza in aula è la condizione che diverse aree della coalizione pro-Greco pongono per cercare di andare avanti, senza troppe sorprese. Fino ad ora, su provvedimenti comunque di rilievo amministrativo, l’opposizione non ha fatto sgambetti preventivi, ma anzi ha assicurato numeri che altrimenti sarebbero stati a rischio. Tra scadenze e capitoli da valutare con attenzione, ci sono le sorti del nuovo contratto Ghelas, il servizio rifiuti ma anche i programmi di finanziamento.