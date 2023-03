I podisti dell’Atletica Gela a Pergusa, altri buoni risultati per i runner locali

Gela. Altra domenica di gara per i podisti dell’Atletica Gela, oggi nel circuito automobilistico di Pergusa. Sette runner della società hanno preso parte alla XI edizione della “Maratonina di Enna”, valevole come terza prova del grand prix di maratonine Sicilia. Si confermano le ottime performance di Rino Infuso, fresco della partecipazione alla maratona di Roma della scorsa settimana, e di Antonio Saviano che alla sua seconda partecipazione su questa distanza migliora di ben sei minuti il tempo finale del suo personale. Ottima prestazione anche per Angelo Mendola che all’età di 70 anni e con pochi allenamenti alle spalle sfiora il podio classificandosi quarto nella categoria SM70. Torna alle gare Federico Matta dopo un lungo periodo di inattività ed è già un successo essere riuscito a completare i 21 chilometri, cosa che non è riuscita a fare invece Luigi Morselli che ha dovuto ritirarsi a causa di guai muscolari.