Il “Battesimo di Gesù” a Santa Maria delle Stelle, inaugurata l’opera di Iudice

Il critico ha sottolineato la luminosità e la trasformazione del disegno in pittura come caratteristiche distintive dello stile di Iudice, mentre lo stesso pittore ha evidenziato le scelte fatte per l’opera, combinando elementi antichi e moderni in un paesaggio che richiama l’antichità con dettagli di edifici moderni. Iudice ha ringraziato l’associazione “Ad Sidera” per avergli concesso la libertà artistica nel realizzare l’opera e gli amici che hanno posato come modelli per i personaggi ritratti nel dipinto.