Don Lino Di Dio: “La nostra proposta risale al 2018, nessuna imposizione”

Il vicario ricorda che questa idea da tempo persiste in tutte le grandi città marinare soprattutto (es. piazza di Spagna a Roma o piazza Marina a Catania o via Roma a Palermo, ect.) con l’omaggio dei vigili del fuoco. “Non è una questione di mettere una statua in più o in meno – sottolinea Don Lino – siamo riusciti a riaprire chiese chiuse da 38 anni o restaurare quadri antichi”.

La proposta è quella che il Comune o il Parco Archeologico costituisca una Commissione per il decoro urbano per valorizzare al meglio questo fazzoletto di terra e gli innumerevoli spazi liberi della città, affinché si presentino concrete proposte e progetti e non restino soltanto vani propositi faraonici. “Da gelese sono il primo ad amare la storia e a poterla valorizzare”.