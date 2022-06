Violenze nei centri per disabili psichici, chiesti quindici anni per Biundo

Gela. Quindici anni di reclusione per l’operatore gelese Vincenzo Biundo, accusato di violenze ai danni degli ospiti delle comunità per disabili psichici della cooperativa “Azzurra”. La richiesta è stata indicata, questa mattina, dal pm della procura di Caltanissetta, nel giudizio abbreviato che è in corso a seguito dell’inchiesta che lo scorso anno portò i carabinieri ad accertare vessazioni e vere e proprie violenze subite dagli ospiti dei due centri, che la coop gelese aveva avviato a Serradifalco. Sette anni di reclusione, invece, sono stati chiesti per un’altra operatrice, Rosa Anna Milazzo, che a sua volta avrebbe avuto pesanti responsabilità, almeno rispetto a quanto ricostruito dall’accusa. Le difese, rappresentate dagli avvocati Carmelo Tuccio e Amedeo Aquilino, hanno optato per il rito abbreviato. I carabinieri, dopo un primo controllo, decisero di approfondire la situazione che si registrava all’interno delle due strutture. Furono collocate delle videocamere nascoste e così è stato possibile risalire ad una quotidianità fatta di privazioni e violenze. Gli ospiti non avrebbero avuto neanche il necessario per il vitto. A Biundo viene inoltre addebitata la violenza sessuale su un’ospite del centro. Entrambi gli imputati, già sentiti dal gup, hanno ridimensionato i fatti, che invece per la procura sono molto gravi.