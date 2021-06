Juventini e interisti uniti per donare sangue

Gela. Rivalità e sfottò quando si affrontano in campo, unione di intenti quando c’è da mostrare solidarietà. Con questo nobile obiettivo il club Juventus “John Elkann” di Gela e i tifosi gelesi dell’Inter scenderanno nuovamente in campo per una raccolta di sangue straordinaria. Donazioni che si svolgeranno in due giornate: si parte sabato 5 giugno e poi nuovamente il 12 giugno sempre al centro fisso della Fidas Gela di via degli Appennini 5, con i soci bianconeri impegnati insieme agli amici interisti nei confronti di chi è meno fortunato.