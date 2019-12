La vergogna dell’acqua che non c’è pagata a peso d’oro, condominio a secco da quindici giorni

Contattare gli uffici di Caltaqua, a quanto pare, serve a poco. La situazione non migliora, ma le bollette vanno comunque pagate e pesano enormemente sulle spalle di utenti che l’acqua non la vedono per settimane. Il sindaco Lucio Greco ha da poco confermato il divieto d’uso per torbidità a Caposoprano, alto e basso, Scavone, alto e basso, Fondo Iozza, Marchitello, Macchitella e Manfria.