L’attaccante Pardo all’Igea Virtus, domani test SSD Gela-Nissa

Dopo i 6 mesi al Nissa con l’altro gelese Mattia Retucci, Giulio Pardo si trasferisce alla Nuova Igea Virtus. Nato a Gela nel 2002, si tratta di un attaccante molto duttile che può giocare sia come esterno di attacco che come centravanti. Per lui esperienze tra Serie D, Eccellenza e Promozione con Castrovillari, Paternò e l’ultima stagione divisa tra Akragas e Nissa. Anche un’esperienza alla Sicula Leonzio nel settore giovanile per il gelese.

Svanisce definitivamente l’obiettivo Emilio Docente per le squadre gelesi, avendo scelto la Società Sportiva Cosmos nel Campionato Sammarinese tra i dilettanti.