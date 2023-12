Macchitella Lab, accordo per l’area di sedime: prima gestione a Fondazione Mattei

L’intesa per il trasferimento è stata raggiunta sulla base di circa 300 mila euro. Una somma più alla portata rispetto alle ipotesi iniziali, frutto di una trattativa dall’esito positivo, resa possibile grazie alla disponibilità reciproca tra le parti. Si lavora anche alla gestione della struttura che nei primi due anni sarà affidata alla Fondazione Enrico Mattei. La Raffineria di Gela attende adesso che il Comune formalizzi una comunicazione per la riqualificazione delle aree esterne all’immobile Macchitella Lab. L’azienda del gruppo Eni potrà così trasmettere la bozza del contratto di comodato dell’immobile per due anni. Avviate le attività gli attori in causa avranno ventiquattro mesi per concludere il definitivo passaggio al Comune di Gela. “Non è solo questo – dice Greco – perché confidiamo di definire sia il protocollo per le attività interne che quello per la valorizzazione degli spazi esterni. Speriamo presto di poter donare alla città un piccolo gioiello di modernità e innovazione tecnologica”.