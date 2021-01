“Niente di niente da Recovery”, Ventura: “Provenzano e Cancelleri facciano di più”

Gela. Dopo le parole dei “civici” di “Una Buona Idea”, Pd e Movimento cinquestelle vengono chiamati in causa anche dal coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura. Se a Roma, i renziani hanno praticamente rotto con i “compagni” di viaggio democratici e grillini, in città si fa la conta di ciò che non è contenuto nel Recovery plan. Ventura è piuttosto chiaro, “niente di niente” per il territorio. “Dopo aver letto le 170 pagine del Recovery plan – dice Ventura – ho potuto constatare con grande rammarico, che più volte viene citata la parola Sud, ma poche volte si parla di Sicilia e quando lo si fa vengono indicate sole le città di Palermo, Catania e Messina. Qualche intervento è previsto nell’agrigentino e ad Augusta. Non si fa alcun cenno alla città e neanche alla nostra provincia”. Ventura, inevitabilmente, ricorda che l’attuale governo vede la presenza di rappresentanti del territorio, il ministro dem Giuseppe Provenzano e il viceministro grillino Giancarlo Cancelleri, che in città hanno referenti politici diretti tra le fila di Pd e M5s.