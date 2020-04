Non rinuncia al bagno a Pasquetta, multato un giovane scoperto dai vigili

Gela. Due persone sono state multate e segnalate dai vigili urbani per aver violato le norme di contenimento che vietano di uscire da casa senza validi motivi. E’ successo proprio il giorno di Pasquetta. Il primo ad essere stato beccato è stato un giovane che non ha inteso rinunciare al primo bagno stagionale. I vigili lo hanno scoperto nell’area demaniale che in questi giorni è chiusa al traffico veicolare per la frana che ha interessato il costone di via Mare. Per accedere in spiaggia avrebbe anche spostato le transenne che impedivano l’accesso delle auto. Il giovane è stato multato e segnalato.