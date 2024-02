Pilota per un giorno al Kartodromo con le ohvale

Vivi la tua passione per la velocità in un contesto unico, circondato dalla bellezza del Mediterraneo. Che tu sia un appassionato motociclista o desideri provare qualcosa di nuovo, il nostro noleggio moto ohvale presso il kartodromo di Gela è la scelta perfetta per un’esperienza indimenticabile. Scegli di essere un pilota per un giorno e goditi l’avventura sulla pista del Mediterraneo!

Per qualsiasi info potete contattare i seguenti numeri

Info circuito: Luca 348.7937364

Info moto: Luca 349.3547725