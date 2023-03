Regolamento ripristino sedimi stradali, si lavorerà ad un ulteriore emendamento

Gela. In aula consiliare si tornerà martedì prossimo. E’ passata la richiesta di rinvio che in serata è stata avanzata dal consigliere civico Rosario Faraci. Uno slittamento, sul punto del regolamento per il ripristino dei sedimi stradali, reso necessario da approfondimenti che verranno condotti per emendare alcune parti di uno degli articoli più complessi dell’atto, portato in aula dalla commissione consiliare affari generali. Il presidente Marina Greco ha dato lettura dell’articolo. Allo stato, è passato il primo articolo insieme ad un emendamento a firma del consigliere FdI Vincenzo Casciana.