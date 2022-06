Rifiuti, pagamenti in ritardo: Usb e Fit-Cisl, “stato di agitazione e pronti a sciopero”

Gela. I ritardi nei pagamenti stanno mettendo in forte agitazione i lavoratori del servizio rifiuti. La mensilità di maggio non è ancora stata pagata da Tekra, che ha però ricevuto il canone dal Comune. Tutte le sigle sindacali del settore sono pronte ad azioni, anche eclatanti. Tekra, infatti, troppo spesso, secondo i sindacati, non rispetta il termine previsto per i pagamenti, quello del 15 di ogni mese. Le sigle sindacali Usb e Fit-Cisl hanno scritto all’azienda, alla Srr4, al Comune e anche alla prefettura.