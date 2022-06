Rifiuti, su bando assunzioni Greco vuole confronto: Caiola, “bozza non convince”

L’attuale bozza del bando non è per nulla condivisa dal segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola. “E’ un bando che in pratica azzera l’anzianità di servizio e non tiene conto dei livelli – dice – l’Ugl non lo condivide. Un lavoratore con venti anni di anzianità in questo servizio si troverà a ripartire da zero. Non ci sono scatti di anzianità e non si tiene in considerazione il livello raggiunto. Le garanzie, invece, dovrebbero essere generali, anche sul fronte retributivo. A queste condizioni, non ci sarà mai il sì dell’Ugl igiene ambientale”. Da qualche mese, va avanti il confronto tra i vertici di “Impianti Srr” e i sindacati e quello del bando per le assunzioni è l’oggetto esclusivo delle valutazioni in corso. In città, il nuovo servizio in house dovrebbe partire entro fine settembre e l’intenzione del management di “Impianti” è di arrivare allo start, avendo un bando già definito.