Riparte il teatro Eschilo, stagione grandi firme: dalla Grasso alla comicità di Paolantoni

Gela. Riapre a capienza piena il Teatro Eschilo, con una stagione 2022-23 ricca di proposte di alta qualità, in grado di soddisfare tutte le attese del pubblico cittadino e non.

Prosa, musica, circo-teatro e danza, è il calendario variegato che, dal 20 novembre al 21 Maggio, porterà ben nove spettacoli. La nuova stagione è stata presentata durante la conferenza stampa in cui il direttore del teatro Francesco Longo ha proposto un ventaglio ampio ed estremamente variegato.

Sul palco si avvicenderanno attori del panorama nazionale come Giorgio Marchesi, Francesco Paoloantoni, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, ma non solo. La gelese d’adozione Silvana Grasso ha infatti fortemente voluto presentare la sua opera, “La scattiata”, nella città che tanto ama.