Riprende refezione scolastica, Filcams: “Le nostre lotte premiate ma rafforzare esenzioni”

Gela. Riparte oggi il servizio di refezione scolastica. Da questa mattina, sono ripartite le attività, con le lavoratrici che hanno preso servizio per conto dell’azienda assegnataria. Dalla Filcams Cgil arrivano comunque delle indicazioni sul futuro più immediato, anche per evitare altri ritardi. “La Filcams Cgil esprime la propria soddisfazione per l’avvio, seppur in ritardo, del servizio di refezione scolastica – dice il segretario provinciale Nuccio Corallo – ricordando le battaglie che partono dopo l’infausta scelta di sospensione del servizio da parte del commissario straordinario, il quale ha ritenuto esoso il costo del servizio. La grande manifestazione del 18 dicembre 2018, con oltre duecentocinquanta cittadini tra lavoratrici, insegnanti, genitori e semplici cittadini che scesi in campo reclamavano rispetto, diritti e dignità per i bambini, per le operatrici e per la città. La nuova amministrazione comunale sin da subito si è mostrata sensibile alle nostre rivendicazioni, seppur con qualche defaillance tecnico-burocratico che ha fatto slittare ad oggi, con un ritardo evitabile l’avvio del servizio di refezione scolastica”.