Il ds Cammarata lascia la SSD Gela, firmerà con il Vittoria

Gela. C’è il primo addio in casa SSD Gela. Si chiudono i rapporti con il direttore sportivo Marco Cammarata, in direzione Vittoria. Il Ds gelese è stato contattato subito dopo la fine del campionato di Promozione. Cammarata ha ovviamente dato priorità alla Ssd Gela, con cui aveva già iniziato a programmare la prossima stagione. Evidentemente gli obiettivi e soprattutto le scelte societarie non collimavano con quelle del ds, che avrebbe chiesto garanzie sul potenziamento della rosa. A quel punto, poco convinto di quanto proposto, probabilmente accetterà la proposta del Vittoria. Non c’è però ancora alcuna conferma, neanche del diretto interessato. Sempre in direzione biancorossa potrebbe andare anche un’altra conoscenza del calcio gelese, ovvero quel Totò Brucculeri che sa come si vincono i tornei di Promozione e soprattutto Eccellenza.

In casa gelese calma apparente. Il Gela FC sta riflettendo. Se non sarà fusione (cosa ad oggi alquanto improbabile) sarà allestita una squadra con tanti giovani e si punterà molto sul settore giovanile.

Programmi che cambiano in corsa per la SSD Gela. Cammarata e Fausciana erano in simbiosi. Dovranno essere fatte altre scelte e definiti i programmi societari, in attesa di capire se sarà Eccellenza d’ufficio.