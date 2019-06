Sanità nel caos, reparti cancellati e trasferimenti: paziente con tubercolosi ad Enna

Stamattina le ambulanze, con personale a bordo, si sono recate con esattezza all’ospedale “Umberto I” di Enna per il ricovero di un paziente affetto da tubercolosi, dopo un’attesa durata quattro giorni in uno stanzino della anacronistica Astanteria del “Vittorio Emanuele”, a all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta per una consulenza in Emodinamica.

Ad aggravare la situazione l’assenza di portantini ad Enna sopperita dall’infermiere dell’ospedale gelese pur di garantire il ricovero all’incolpevole paziente affetto da tubercolosi.

Intanto c’è chi si schiera in favore della sanità locale, come Orazio Russello che preferisce elogiare l’impegno del personale sanitario, invitando gli utenti a ricorrere anche alla Guardia medica del Poliambulatorio di via Butera per snellire il carico al Pronto soccorso, almeno per le patologie lievi.