“Solito”, giunta approva il progetto esecutivo: iter va avanti in attesa dei lavori

Gela. Un anno fa, il crollo interno e la decisione di chiudere la scuola “Solito”, in attesa dei lavori. La trafila, però, è stata lunga e lo stesso progetto per i lavori di adeguamento sismico e impiantistico andava rivisto e aggiornato. Attività che sono state completate nelle ultime settimane, con la necessità di attendere anche il parere del genio civile. Il progettista ha concluso l’iter, trasmettendo il progetto esecutivo a fine agosto. La giunta, oggi, l’ha approvato in linea amministrativa. Intorno al futuro più immediato dell’istituto scolastico non sono mancate le polemiche, con i genitori che chiedono a gran voce una stabilità per i figli, collocati in altri plessi, e gli esercenti della zona che risentono del calo dovuto proprio alla chiusura della scuola. Di recente, c’è stata una protesta silenziosa a Palazzo di Città. L’assessore Romina Morselli, che ha ereditato il dossier “Solito”, ha cercato di andare incontro alle esigenze che sono state sollevate, sottolineando però la necessità di rispettare tutti i passaggi necessari, purtroppo resi più complessi da tempi di rilascio dei pareri non sempre così spediti. Non ha nascosto che prima del suo insediamento la procedura pare avesse notevolamente rallentato.