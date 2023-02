Special tennis da tavolo unificato: a Gela tutti gli atleti del Centro Sud

Il presidente dell’Orizzonte Natale Saluci ha incentrato il suo discorso sull’ importanza dell’inclusività e del fare rete per permettere ai ragazzi che vivono la disabilità di poter sfruttare a pieno il loro potenziale e trasformare ciò che in molti vedono come un ostacolo in un trampolino di lancio.

La rete creata dall’Orizzonte, partita da Gela, ha trovato terreno fertile nei comuni vicini e ha permesso di stingere legami anche con i comuni di Modica e Agrigento.

Gli atleti gelesi, di ritorno da Messina, ospiteranno la seconda tappa del Torneo Special Tennis Tavolo unificato del centro Sud al Pala Livatino prima di iniziare la fase preparatoria che li accompagnerà fino a Marzo quando, ad Arezzo, parteciperanno alla fase conclusiva del torneo in cui incontreranno i vincitori dei gironi del centro Nord.