Stangata Caltaqua con bollette fino a 3000 euro, esplode la rabbia sui social

Gela. Sembra una gara a chi posta la bolletta più “salata”. Si comincia con un bollettino di 670 per una famiglia composta… da una sola persona, poi si sale a 1720 euro per il record di 3029 euro. C’è il conguaglio del 2018 e la quota per lo smaltimento fognario ma i cittadini giurano di non essere morosi perché è difficile spiegare una bolletta così esosa.

Ecco spiegato il perché del malessere sociale e la rabbia dei cittadini che ricevono un servizio scadente ma con bollette aumentate. Una rabbia che si è riversata su un gruppo facebook. Sono circa 5200 in pochi giorni i cittadini iscritti al gruppo “Fuori Caltaqua”, che sta concentrando i disagi di centinaia di gelesi che vorrebbero estromettere la società italo-spagnola dalla gestione idrica.

Oltre alle lamentele vengono postate foto di bollette con gli aumenti ben visibili o la qualità dell’acqua che viene fornita nelle case dei gelesi. Sempre attraverso questo gruppo pubblico si sta organizzando una prima assemblea spontanea. Abbiamo realizzato di recente un servizio che dimostra come il contatore in alcuni casi conteggia il consumo idrico anche quando il motorino tira…aria.