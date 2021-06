Timpazzo, 200 tonnellate al giorno da Lentini: “Accordo con Sicula solo per 4 mesi”

Il presidente Balbo, in una nota ufficiale, scrive che “rispetto alla richiesta iniziale di ulteriori 500 tonnellate al giorno presso la discarica di contrada Timpazzo, per puro spirito di solidarietà verso gli altri Comuni siciliani che vivono al momento uno stato emergenziale, è stato autorizzato un conferimento aggiuntivo di 200 tonnellate al giorno, per quattro mesi”. Lo stesso Greco, in assemblea, non aveva escluso, per un periodo limitato, la possibilità di ulteriori conferimenti, che comunque non arrivassero a 950 tonnellate al giorno, come previsto nelle autorizzazioni regionali. Il cda della Srr ha aperto a questa soluzione “mediana”, in attesa di capire se tempi e quantitativi metteranno d’accordo tutti. Sicuramente, la Regione non arretra e ha individuato nella piattaforma pubblica di Timpazzo un nodo nevralgico nella gestione dell’attuale emergenza rifiuti, come definita nell’ordinanza emessa lo scorso marzo.