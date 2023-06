Ufficiale Cammarata al Vittoria, i primi colpi potrebbero essere Rufini e Mauro

Gela. Come anticipato due settimane fa dalla nostra redazione è ufficiale il passaggio di Marco Cammarata dalla SSD Gela al Vittoria. Oggi l’annuncio del presidente biancorosso Toti Miccoli, che ha presentato il ds gelese. Cammarata potrebbe rispolverare un suo vecchio pallino alla guida del Vittoria, ovvero quel Danilo Rufini che soprattutto in Puglia come allenatore ha fatto bene e vinto tanto. I tifosi del Gela non lo hanno dimenticato. “Il Sindaco” era apprezzato per la sua generosità e attaccamento alla maglia biancazzurra.

Cammarata è stato nello staff tecnico nella stagione 2004/05 con il Gela JT in serie C2, l’anno splendido di Domenicali, mentre qualche anno dopo con l’Atletico Gela e nel 2019/20 nel Gela FC.

“Lavorare in una piazza importante quale Vittoria, mi inorgoglisce per la storia calcistica del recente passato. Ringrazio il Presidente Miccoli e la dirigenza per avermi dato la possibilità di esprimere l’esperienza maturata negli anni. Primo obiettivo la scelta dell’allenatore e subito dopo la costruzione della squadra”.