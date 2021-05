I tifosi del Gela ricordano Angelo Boscaglia

Gela. In occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Angelo Boscaglia i tifosi della curva hanno promosso un evento proprio nel luogo che porta il suo nome. Sabato alle 18,30 in curva Boscaglia il raduno per non dimenticare Angelo, scomparso tragicamente in un incidente stradale mentre con amici stava per raggiungere Roma, dove era in programma la finale di Coppa dei Campioni della Juventus di cui era grande tifoso.