A Gela la quinta edizione del Gala dello sport e del terzo settore ASI

“Diverse associazioni giungeranno qui a Gela per il Gala – afferma il presidente ASI Salvatore Spinello – è un momento importante non solo per ASI Sicilia ma per ASI a livello nazionale, dove metteremo in risalto tutte le eccellenze territoriali tra tecnici, atleti e associazioni”.

“Queste manifestazioni sono un volano per l’economia della città – afferma l’assessore allo sport Salvatore Incardona – ma soprattutto portano il nome di Gela e degli atleti gelesi in alto nelle competizioni”.