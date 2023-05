“Apprezziamo proposta Lega ma non ritiriamo firme alla sfiducia”, Casciana: “Greco ha disatteso mandato”

Gela. Nessuna vera frattura politica nel fronte del centrodestra locale ma certamente le posizioni su un eventuale ritiro delle firme apposte alla mozione di sfiducia, come proposto dai salviniani, non seguono la stessa direttrice di marcia. I meloniani manterranno le tre firme. La conferma arriva dal capogruppo Vincenzo Casciana, che martedì pomeriggio in aula consiliare ha dato lettura delle ragioni alla base della sfiducia. “Non ci saranno variazioni – dice – per noi, la città ha bisogno di un’amministrazione autorevole che risolva i tanti problemi e ponga le condizioni per una ripresa economica. Il sindaco Greco ha disatteso il suo mandato e non è riuscito a concretizzare neanche un punto del programma presentato ai cittadini. I danni arrecati sono evidenti, alla stabilità finanziaria, alla gestione dell’ente e ai servizi. Ha affondato la città”.