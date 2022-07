Bonus per le attività colpite dalla crisi Covid, “autorizzati gli 850 mila euro stornati”

“Una parte del consiglio non era d’accordo – fanno sapere il sindaco Lucio Greco e l’assessore Danilo Giordano – ma noi abbiamo fatto il possibile per stornare queste somme, che ammontano a circa 850mila euro, e qualche giorno fa, finalmente, è stato pubblicato il decreto dirigenziale che le assegna, dividendole a 244 aziende locali. Si tratta di tutte quelle attività del settore commerciale e della ristorazione che avevano già presentato domanda e che ora non dovranno fare altro che attendere il bonifico sul codice Iban comunicato in fase di istruttoria. Ogni impresa riceverà oltre 3.300 euro di contributo a fondo perduto. Purtroppo, non è possibile recuperare tutto quello che è andato perso in quei mesi difficili, ma questa è sicuramente una boccata d’ossigeno che dimostra come questa amministrazione sia sempre stata vicina ai commercianti e sempre lo sarà”. In questi giorni si discute anche del ruolo dell’assessore Giordano, che potrebbe perdere la copertura politica del consigliere comunale Salvatore Incardona, ormai lontano dal progetto Udc, ma il sindaco e lo stesso assessore sembrano andare avanti in sintonia, in attesa degli atti finanziari da presentare all’assise civica.