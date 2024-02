Pallavolo, Ecoplast in cerca di vendetta contro la New Image di Giarre

Gela. Impegno tra le mura amiche del PalaLivatino per l’Ecoplast Volley. Caci e compagni ospitano stasera la New Image Volley di Giarre, sesta in classifica e trionfante nella gara d’andata coi gelesi col risultato di 3-1. Obiettivo principale, come affermato dallo stesso coach Giovanni Blanco, tenere alta la guardia per evitare di essere scavalcati dalle due squadre sottostanti, rispettivamente a -2 e -3. La gara si giocherà oggi al PalaLivatino alle 19:30.