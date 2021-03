Chi dice donna dice dono, festa alla Fidas all’8 marzo

Gela. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la donazione dedicato alla donne e denominato per “Chi dice donna dice dono”. Nonostante il perdurare di momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Covid-19, del quale si cerca di arginare più possibile la diffusione adottando tutte le misure e le precauzioni utili, il bisogno di sangue per le terapie trasfusionali non si ferma e nemmeno l’opera della Fidas Gela impegnata quotidianamente nella promozione del dono.

Lunedì 8 Marzo, così, per celebrare la “Festa della Donna” l’associazione gelese vuole donare un sorriso a tutte le donne che vorranno recarsi presso l’Unità di Raccolta di via degli Appennini e donare il sangue o provare a diventare donatrici.