Ciak, si comincia, in Coppa Gela FC-Nissa e Pro Ragusa-SSD Gela

Un antipasto di campionato per la SSD Gela, pur trattandosi di una gara di Coppa di Promozione. I biancazzurri di Mirko Fausciana giocheranno a Ragusa contro la Pro, squadra che affronteranno la settimana dopo ma in campionato al Presti e poi ancora in Coppa nella partita di ritorno. Tre volte in meno di un mese.

Fausciana sta testando la squadra, che ha disputato buone amichevoli. Gli innesti di Pandolfo, Cosentino, Floridia, Alma e Scerra non hanno stravolto lo schema di gioco e lo spirito dell’undici biancazzurro, che non nasconde di volere puntare dritto all’Eccellenza.

Ad arbitrare il match di andata del primo turno di Coppa Italia sarà il Sig. Francesco Mugno della sezione di Siracusa. Assistenti designati, anche loro della sezione di Siracusa, Antonio Pio Raiti e Giuseppe Romano.