Ciclismo tra centro storico e lungomare, in gara i locali Salvatore Caruso e Ivan Minardi

La manifestazione sportiva, patrocinata dalla giunta retta dal sindaco Lucio Greco è promossa dall’associazione sportiva dilettantistica “Equipe Sicilia Multicar” presieduta da Carmelo Cilia. Il Saranno due le gare. Si inizia con quella riservata agli esordienti di 1 e 2 anno. La seconda gara sarà riservata alla categoria allievi. Lo start è fissato per domenica mattina (22 maggio cm) alle 9,30 davanti il municipio. Il percorso di circa 3 chilometri, con partenza e arrivo in piazza San Francesco si snoderà per corso Vittorio Emanuele e, scendendo da Bosco Littorio, lungomare Federico II di Svevia per poi risalire da Cristoforo Colombo. Gli esordienti dovranno percorrere 8 giri mentre saranno 15 i giri per la categoria allievi. L’organizzazione del Primo trofeo città di Gela è stata curata da: Vincenzo Caruso, Massimo Intanno, Giuseppe Schembri, Francesco Migliore e Simone Morgana (presidente Fiab).