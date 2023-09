Colpo d’esperienza per la Nuova Città di Gela, arriva Chiara Mugnos

Gela. Nuovo colpo per la Polisportiva Nuova Città di Gela. Arriva alla corte di coach Callea Chiara Mugnos, centrale di 1.82 m. 32 anni a settembre, l’atleta porterà esperienza nello spogliatoio e alzerà ulteriormente il tasso tecnico della squadra, andando a chiudere il reparto delle centrali insieme alla riconfermata Miriam Murvana. Mugnos vanta tra le varie esperienze due stagioni a Canicattì in Serie C e l’ultimo anno in Serie D con l’ASD Volley Licata.