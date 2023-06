“Compensazioni? Da Eni mi aspetto molto di più”, Lorefice: “Bisogna andare oltre il fossile”

Gela. I lavori per l’investimento sul gas “Argo-Cassiopea” sono in corso, sia per la parte a terra sia per quella a mare. L’accelerazione c’è stata negli ultimi mesi mentre Enimed ha sempre confermato che l’entrata in produzione è prevista per il prossimo anno. Sul tema, negli scorsi giorni, l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano è ritornato sul punto delle compensazioni per il territorio. E’ convinto che dall’investimento per l’estrazione di gas, la città e i Comuni limitrofi, Niscemi, Butera e Licata, debbano avere un ritorno in termini di introiti e opere pubbliche. Così, ha fatto riferimento “al nuovo porto e allo stadio”, interventi che per l’esponente civico possono essere coperti dalle compensazioni di Eni per “Argo-Cassiopea”. La normativa in materia, invece, prevede la garanzia di royalties solo per la Regione e lo Stato. Le casse comunali sono escluse. “Le compensazioni? Possiamo chiederle ma sono ben poca cosa rispetto alle esigenze di un territorio locale che non può essere trattato come se fosse una colonia – dice il senatore Pietro Lorefice – Eni dovrebbe fare sforzi assai maggiori e con un numero di zeri sicuramente superiore. Garantisce lavoro ma deve fare molto di più”. Il senatore pone degli interrogativi sullo sviluppo degli ultimi investimenti della multinazionale. “Argo-Cassiopea è un obiettivo importante ma non si tratta di giacimenti così grandi sul piano dell’estrazione del gas – precisa il parlamentare grillino – ci sono campi estrattivi ben più vasti e con capacità decisamente superiore”.