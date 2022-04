Coppa Sicilia, il Gela futsal vola alla final four di giugno

Gela. Nella final four di calcio a cinque di Coppa Sicilia che si disputerà il 4 e 5 giugno al Palalivatino ci sarà anche il Gela futsal. La squadra di Enzo Fecondo ha battuto al palasport provinciale il Canicattì per 2-1 con una doppietta di Brasile. Partita non semplice malgrado il 4-2 della partita di andata. Biancazzurri con il freno a mano tirato pensando alla finale di giugno poiché in campo hanno giocato 4 diffidat (Caglià, Cinici, Di Bartolo e Marchese).