Ennesimo ribaltone nel Gela, torna Fausciana e si dimette il ds Bonaffini

Gela. L’ennesimo ribaltone in casa Gela. Non c’è pace nel club biancazzurro dove si profila il clamoroso ritorno del tecnico Mirko Fausciana (“sospeso” giovedì scorso”), che coincide con le dimissioni del direttore sportivo Alessandro Bonaffini e di alcuni dirigenti (ex Gela FC). Una situazione carica di tensione, dove tutti sembrano contro tutti mentre la squadra precipita in classifica dopo tre sconfitte consecutive ed un clima non sereno.