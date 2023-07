Il logo e nome conteso, il tribunale inibisce dall’uso il “Gela calcio Srl” di Paradiso

Gela. Mentre i tifosi della curva Angelo Boscaglia continuano a chiedere alla nuova dirigenza del “Città di Gela” di mantenere colori biancazzurri e logo con il delfino, anche il tribunale di Palermo dà giustizia alla recente storia calcistica.

Con una ordinanza ieri ha inibito il Gela Calcio Srl, retto da Cristian Paradiso e militante in Prima categoria, dall’uso del nome e del logo storico biancazzurro, quello con il delfino con le scarpette da calcio per intenderci. Una diatriba portata nelle aule di giustizia dallo stesso Paradiso, secondo cui la SSD Gela del patron Maurizio Melfa non avrebbe invece potuto usare quel nome e quel logo.

Il tribunale, presieduta da Claudia Turco, ha invece ribaltato la richiesta, ritenendo che la storia dimostri come quel nome, quei colori e quel logo abbiano avuto continuità dal 2006 ad oggi. Scudetto e logo che Marco Tuccio ed Enzo Cannizzaro consegnarono alla ex Amatori, poi divenuta SSD Gela, nell’agosto del 2019 attraverso una scrittura privata. Tra l’altro quello scudetto era stato già precedentemente registrato. La SSD Gela ha prodotto tutti gli atti e lo stesso tribunale ha verificato che negli anni è stata mantenuta continuità. La presenza di un altro club con il nome simile, con lo stesso scudetto, induce alla confusione per cui era stato lo stesso Paradiso a diffidare la SSD Gela. Il giudice ritiene però il contrario. L’ordinanza si spinge oltre, sottolineando come la tifoseria locale (la curva Boscaglia) si identifichi con il marchio della SSD Gela del presidente Santi Palmeri. Il 4 dicembre prossimo la vertenza verrà avviata alla sua fase istruttoria. Per adesso c’è una ordinanza di inibizione.