Il Volley Gela fa sei su sei in campionato e stacca il pass per i playoff

Primo set di alto livello per le padrone di casa, vittoriose coi risultato di 25-12. Nel secondo parziale largo spazio alle riserve e punteggio di 25-22. Il terzo set di fatto non si è giocato, con il Volley Gela che la spunta per addirittura 25-6. Sesto successo su sei per la squadra gelese e playoff per la Serie D raggiunti ufficialmente con la vittoria di stasera.