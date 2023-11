Impediscono il lavaggio delle strade, multate le auto lasciate in sosta in via Meli

Gela. Probabilmente i cittadini non erano abituati al lavaggio delle strade ed alla manutenzione di verde e siepi. Accade così che la segnaletica verticale posta alla base di marciapiedi e strade che saranno oggetto di interventi di pulizia venga ignorata. E fioccano le multe.

In via Meli, nel quartiere Caposoprano, da alcuni giorni sono in corso interventi di igiene ambientale straordinaria. Rifiuti rimossi, lavaggio delle strade e giardini pubblici, manutenzione del verde. Gli operatori della Impianti Srr devono però districarsi tra le auto lasciate in sosta malgrado l’evidente cartello (come in foto), posizionato la sera prima che vieta la sosta proprio perché era programmato un intervento di pulizia.