Le guardie eco-zoofile spiegano cosa fare in caso di esche avvelenate

Le esche avvelenate individuate in diverse zone della città sono un serio pericolo non solo per gli animali randagi ma anche per quelli domestici e per i bambini che giocano in strada.

Se un animale domestico dovesse morire in casa a causa di una di queste esche è necessaro contattare subito il veterinario di fiducia e denunciarne il decesso.

Le carcasse, le esche, i campioni tessutali e i contenuti gastrici di animali morti per sospetto avvelenamento vengono analizzati gratuitamente se consegnati tramite il medico Veterinario o tramite la Polizia Provinciale o altri corpi di Polizia.

È possibile contattare la Lega italiana dei diritti dell’animale e le guardie zoofile della città attraverso il social media Facebook e il numero 371 5529081 attivo 24h su 24 ,7 giorni su 7.