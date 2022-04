Gela FC da dentro o fuori, a Comiso un anticipo dei play off

Il rammarico comunque rimane per quel mese di dicembre in cui i gialloneri sono incappati in cinque sconfitte consecutive. La gara di domani è in programma alle 16,30. A dirigere il match sarà il signor Patti della sezione di Palermo.

Nel calcio a 5 fari puntati sul Gela che ospita l’Akragas. Biancazzurri in corsa per il salto in C1, che potrà essere raggiunto anche attraverso la final four del 4 e 5 giugno, in programma al Palalivatino.