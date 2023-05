Loculi senza coperture da mesi, familiari in rivolta a Farello

“Siamo pronti anche ad incatenarci a Palazzo di Città se questa situazione non si sbloccherà” racconta Marcella, che all’interno di quei loculi ha il marito e la figlioletta appena quindicenne. “Non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento da parte di chi promette e non mantiene mai. I morti non votano e non possono protestare, è vero – conclude – ma ci siamo noi ad alzare la voce per far sì che venga garantita loro la dignità che meritano. Non ci fermeremo qui”.

I familiari non hanno più intenzione di aspettare e chiedono interventi immediati. “Vogliamo che vengano garantiti i nostri diritti e quelli dei nostri cari” dicono.