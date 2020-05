La luce di Sicilia nella matita di Serena Capizzello, premiata anche a Firenze

Gela. Nelle sue opere disegna la luce di Sicilia. Spesso oscurata dalla cronaca. Racconta i luoghi in cui ha vissuto e conosce della sua terra, la Sicilia. Serena Capizzello è una giovane artista gelese che dalla prima adolescenza vive a Catania. Predilige la tecnica a matita su carta ma nelle sue opere c’è un realismo solo apparentemente semplice. In realtà la profondità viene esaltata dalle luci che emergono dal nero del carbone

Benchè giovanissima ha già vinto tanti premi ed esposto le sue opere in diverse mostre di livello nazionale, come a Palazzo Vecchio a Firenze. In una location ricca di storia ed arte si è svolta la cerimonia di premiazione e mostra dell’opera selezionata per il XXXVII PREMIO FIRENZE, in cui ha vinto il PREMIO FIRENZE GIOVANI per la sezione arti grafiche con “Fiorino d’oro” e pagina web.

Che rapporto hai con la città di Gela?

Mio padre è di Gela ed ho vissuto in questa città fino ai miei 14 anni. Ho imparato a disegnare e dipingere con mio padre ed è lui il mio Maestro; abbiamo partecipato insieme alle mostre che da anni si organizzano in occasione della Festa della Madonna dell’Alemanna, allo Sperone Arte. Al lungomare di Gela, verso la rotonda di Macchitella, c’è una mia opera in esposizione permanente il cui tema è la lotta alla mafia. Questa opera è stata realizzata quando avevo 14 anni attraverso la tecnica della ceramica: ho dipinto la Sicilia con l’arcobaleno.

Poi mi sono trasferita a Catania per frequentare il Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”, dove ho approfondito i miei interessi artistici specie nella tecnica dell’incisione, del restauro ligneo e della tecnica della ceramica. Ho avuto sempre l’occasione di poter viaggiare molto per motivi di studio artistici, infatti ho soggiornato spesso a Bergamo, Roma e soprattutto a Firenze. Attualmente vivo ed opero a Catania.

Nelle tue opere c’è molto realismo e vita quotidiana. La scelta della tecnica a matita su carta non è casuale, da cosa nasce?

Ho scelto di raccontare me stessa ed i luoghi che vivo e conosco attraverso la tecnica della matita su carta. Sono stata sempre molto affascinata da questa tecnica nonostante io in passato abbia molto dipinto e dipingo molto tutt’ora ma la tecnica a matita su carta è quella che prediligo. Credo abbia influito molto aver approfondito la tecnica dell’incisione, che è sempre una tecnica grafica. La tecnica della matita su carta permette con un unico strumento artistico di realizzare infinite sfumature, come infinita è la realtà. Mi affascina molto il dualismo tra le ombre e la luce.

Mi racconti le tue esperienze artistiche?

Nel 2015 nelle Sale del Palazzo della Cultura di Catania ho partecipato alla mostra “Artisti di Sicilia”, un evento a cura di Vittorio Sgarbi. Ho esposto la mia opera a matita su carta Schoeller, “Senza titolo”, opera che è stata acquisita da un collezionista. L’opera raffigura il concetto della legalità e dell’illegalità e proprio per questo il titolo è emblematico, “Senza titolo”, in cui ognuno “a suo modo”, citando il grande Luigi Pirandello, può interpretare l’opera. Sempre nel 2015 ho partecipato ad “Expo arte italiana”, un evento a cura di Vittorio Sgarbi ed ho esposto la mia opera a matita su carta Schoeller “My father”. E’ stato un evento inerente alla Esposizione Universale Expo Milano 2015. Nel 2018 nelle sale del Museo Emilio Greco di Catania ho avuto la mia prima mostra personale delle mie opere realizzate a matita su carta. E’ stato un evento a cura di Fortunato Orazio Signorello e in quella occasione è stata realizzata una monografia edita da Kritios Edizioni che risulta censita nel Sistema Bibliotecario Nazionale OPAC, presente anche online. Ci tengo molto a citare questa monografia perché ufficializza il mio lavoro di artista e mi tutela dal punto di vista del Diritto d’Autore. Nello stesso anno ho partecipato a mostre collettive a cura dell’Accademia Federiciana nel Museo Emilio Greco di Catania. Poi ho partecipato a varie collettive in gallerie d’arte presenti in provincia di Bergamo. L’anno scorso ho vinto la Mostra Premio al Caffe Giubbe Rosse in Firenze, concorrendo al XXXVI Premio Firenze. Nelle sale di questo caffè storico è nato il Futurismo e la mia opera realizzata a matita su carta “Sapore di quotidianità” era esposta proprio di fronte al Manifesto del Futurismo, il cui mentore è stato Filippo Tommaso Marinetti.

Nel dicembre 2019 in occasione del XXXVII Premio Firenze Giovani ho vinto il Premio Fiorino d’oro per la sezione grafica. La cerimonia di premiazione e mostra dell’opera in concorso si è svolta nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Mi ha dato molta soddisfazione ascoltare il mio nome e cognome in occasione della premiazione che è avvenuta alla presenza delle massime autorità fiorentine. Mi ha dato motivo d’orgoglio salire sul palco ed esporre la mia opera premiata nella sala ricca di contributi artistici dei Maestri dell’arte, da Michelangelo a Vasari. Dedico questo premio alla mia famiglia e soprattutto a mio padre, il mio unico Maestro. Infine ho vinto una mostra – concorso virtuale, “Naturale” a cura del Caffè Michelangiolo di Firenze, luogo in cui si riunivano i Macchiaioli negli anni 40 dell’Ottocento.