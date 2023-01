“Mente potente tour”, Sophia Campana incontra le ginnaste gelesi

Dopo aver dedicato la sua vita alla ginnastica artistica, all’autodisciplina, a trovare fiducia in sé stessa e a conseguire il suo massimo potenziale, Sophia è ora concentrata sul supporto che la sua esperienza può fornire ad altri giovani.

Conducendo seminari in tutto il mondo per stimolare persone di ogni età a scoprire la propria passione e ad usarla come guida e fattore trainante nel raggiungimento del proprio potenziale. Nel suo “Mente Potente Tour” insegna un modo positivo e effettivo per insegnare la ginnastica artistica tramite il gioco, e come la Mente Potente può creare una vita vincente.