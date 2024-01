Nuova Città di Gela, arriva l’alzatrice Corinna Perdichizzi

Gela. Nuovo arrivo in casa Nuova Città di Gela. Approda alla corte di coach Massimo Bonaccorso l’alzatrice Corinna Perdichizzi. L’atleta, classe 1992, ha giocato l’ultima stagione in Serie D a Palagonia ma vanta anche numerose esperienze in Serie C. Importante colpo messo a segno dalla dirigenza visto il campionato di alto livello che sta facendo la squadra giallonera e viste le ambizioni importanti dell’attuale capolista del proprio girone di Serie D.