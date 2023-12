Pallavolo, la Nuova Città di Gela vince e consolida il primato

Gela. Buona prova per la Nuova Città di Gela, vittoriosa nello scontro al vertice contro Palagonia per 3-2. Partita tiratissima tra le due squadre, come dimostra il risultato. Primo set vinto, seppur con tanta fatica, dalle giallonere per 25-22. Stesso risultato nel secondo set ma a trionfare è la squadra di casa. Nella terza frazione le ragazze gelesi si riportano in vantaggio, per essere poi rimontate dalle padroni di casa per 25-20. Nel quinto e ultimo set a farla franca è la squadra di coach Massimo Bonaccorso, che lotta su ogni punto e vince per 15-13. Primo posto in classifica a pari punti con Adrano ed entusiasmo che continua a crescere tra le giallonere.